Naderi: Setiap tindakan terhadap Iran akan berdepan reaksi yang lebih keras

Ahmad Naderi dalam wawancara dengan wartawan Abna, sebagai reaksi terhadap tindakan Republik Islam Iran memasukkan tentera laut dan tentera udara Britain ke dalam senarai organisasi pengganas, menyatakan: Republik Islam Iran akan mengambil pendirian tegas terhadap tindakan bermusuhan negara-negara, termasuk mengisytiharkan Kor Pengawal Revolusi Islam sebagai organisasi pengganas, dan jika negara lain juga mengikut jalan ini, Iran akan bertindak balas selaras dengan tindakan tersebut.

Tindakan bermusuhan Britain terhadap Iran mempunyai sejarah panjang

Menunjuk kepada tindakan kerajaan Britain mengisytiharkan IRGC sebagai organisasi pengganas, beliau menyifatkan langkah ini mempunyai sejarah dan merupakan kesinambungan dasar bermusuhan negara ini terhadap Republik Islam Iran, dan menambah: Sejak tahun 1401 (2022), beberapa negara anggota Kesatuan Eropah, Britain dan beberapa negara lain, termasuk Kanada, memulakan proses mengemukakan isu pengisytiharan IRGC sebagai organisasi pengganas dan berusaha mengubah pendekatan ini menjadi wacana politik dan antarabangsa.

Ahli Jawatankuasa Pimpinan Parlimen Islam meneruskan: Sepanjang tahun lalu, terutamanya selepas perang 12 hari, tindakan dan pendirian negara-negara ini terhadap IRGC meningkat, dan selepas perang 40 hari proses ini mencapai peringkat di mana mereka memperoleh keberanian lebih untuk menindaklanjuti dan melaksanakan keputusan tersebut.

Naderi menegaskan: Parlimen Islam juga menegaskan pendirian ini bahawa jika Kor Pengawal Revolusi Islam sebagai sebahagian daripada angkatan bersenjata rasmi Republik Islam Iran dimasukkan ke dalam senarai organisasi pengganas, Republik Islam Iran juga akan memasukkan tentera negara-negara yang bertindak ke dalam senarai organisasi pengganas dan mengiktiraf mereka sebagai kuasa pengganas.

Beliau menyatakan: Dalam keadaan sedemikian, kuasa tentera negara-negara ini di rantau ini akan berada dalam jarak tembakan Republik Islam Iran dan akan diiktiraf sebagai sasaran sah. Kami juga mengekalkan hak untuk menentang dan melepaskan tembakan ke atas kuasa tentera Britain, Amerika Syarikat dan mana-mana negara lain yang memasukkan IRGC ke dalam senarai organisasi pengganas.