Kenyataan Yahya Sari tentang pencerobohan Arab Saudi terhadap Yaman

Menurut laporan agensi Abna yang memetik Al-Masira, Yahya Sari, jurucakap Angkatan Bersenjata Yaman, hari ini Sabtu dalam satu kenyataan mengumumkan: Sepanjang 24 jam lepas, musuh Saudi menyasarkan infrastruktur awam negara kami dengan 105 serangan udara dan peluru berpandu. Berikutan pengeboman yang dilakukan di ibu kota (Sanaa) serta di wilayah Al-Jawf, Taiz, Amran, Hajjah, Saada, Marib dan Lahj, puluhan orang awam terbunuh atau cedera.

Jurucakap Angkatan Bersenjata Yaman meneruskan: Serangan Saudi dilakukan oleh pesawat pejuang «F-15» dan «Typhoon» yang berlepas dari pangkalan udara «Khamis Mushait» dan «Taif»; serangan peluru berpandu dilakukan dari kawasan «Najran» dan «Jizan».

Yahya Sari kemudian menambah: Sejak bermulanya peningkatan konflik, jumlah keseluruhan serangan udara dan peluru berpandu gabungan pencerobohan yang diketuai Arab Saudi terhadap negara ini telah mencapai 4369.