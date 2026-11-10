Duta Besar Iraq: Perjalanan Zaidi ke Tehran adalah untuk mengurangkan ketegangan di rantau ini

Menurut laporan agensi berita ABNA, Yaser Abdul-Zahra al-Hajjaj, Duta Besar Iraq di Iran, kepada agensi berita Iraq Waa berkata: lawatan Ali Zaidi, perdana menteri Iraq, mempunyai sifat khas dan tidak terbuka (sulit) dan dilakukan dengan tujuan mengkaji cara-cara mengurangkan ketegangan dan menurunkan kadar peperangan di rantau ini.

Yaser Abdul-Zahra al-Hajjaj, Duta Besar Iraq di Republik Islam Iran, pada hari Isnin mengesahkan bahawa lawatan Perdana Menteri Ali Zaidi ke Iran adalah lawatan peribadi dan tidak diumumkan dengan tujuan membincangkan cara-cara mengurangkan ketegangan di rantau ini.

Beliau menambah: Iraq tidak berada di tepi peristiwa serantau, sebaliknya bertindak aktif selaras dengan kepentingan nasional tertingginya di bawah kepimpinan Perdana Menteri Ali Zaidi dan telah menumpukan usaha diplomatiknya ke arah mengurangkan ketegangan, mencegah peningkatan selanjutnya dan memperkukuh kestabilan serantau.

Ini berlaku ketika sebelum ini beberapa sumber memberitahu Al-Hadath bahawa lawatan sulit yang dilakukan oleh delegasi Iraq ke Tehran adalah di bawah kepimpinan Ali Zaidi, perdana menteri Iraq.

Sumber-sumber ini menambah bahawa Donald Trump, presiden Amerika Syarikat, dalam perbualan telefon telah menyatakan persetujuannya terhadap cadangan yang dikemukakan oleh perdana menteri Iraq.

Menurut sumber-sumber ini, Trump meminta perdana menteri Iraq untuk memainkan peranan sebagai orang tengah dengan Tehran.