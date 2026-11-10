Cubaan Israel untuk menjerat Amerika Syarikat dalam kancah perang tanpa akhir dengan Iran

Menurut laporan agensi berita ABNA, Mohammad-Baqer Ghalibaf, Pengerusi Majlis Syura Islam, selepas menerbitkan satu hantaran di salah satu rangkaian sosial, menulis: orang Israel siang dan malam berusaha menarik Amerika Syarikat ke dalam perang tanpa akhir dengan Iran; kancah yang tiada mana-mana presiden — sama ada sekarang atau akan datang, sama ada Republikan atau Demokrat — akan mempunyai kemampuan untuk keluar daripadanya.

Beliau menambah: selagi Washington tidak meninggalkan cara berfikir «Israel dahulu», Amerika Syarikat dan sekutunya bergerak dengan pantas menuju era yang gelap.