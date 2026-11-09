Letupan kapal tangki ketiga di Selat Hormuz

Menurut laporan agensi berita ABNA, bahagian perhubungan awam Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam mengumumkan: Sejak jam-jam awal pagi ini hingga sekarang, tiga kapal tangki yang melanggar di laluan tidak sah Selat Hormuz mengalami letupan dan kebakaran hebat, dan asap dari kebakaran kapal-kapal tangki ini menyelubungi langit Selat Hormuz.

Kapal-kapal tangki ini terbakar kerana mematikan sistem navigasi dan pengenalan mereka serta kejahatan tentera penyeludup dan penceroboh Amerika.

Tentera Laut Pengawal Revolusi mengumumkan: Peraturan Iran di Selat Hormuz telah diumumkan berkali-kali kepada semua kapal, dan ketidakpatuhan kapal-kapal terhadap peraturan ini serta kerjasama dengan tentera penyeludup Amerika untuk melalui laluan tidak sah Selat Hormuz tidak akan mempunyai takdir selain ini.