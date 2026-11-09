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Letupan kapal tangki ketiga di Selat Hormuz

9 November 2026 - 12:25
News ID: 1888443
Source: ABNA
Letupan kapal tangki ketiga di Selat Hormuz

Tentera Laut Pengawal Revolusi mengumumkan: Sejak jam-jam awal pagi ini hingga sekarang, tiga kapal tangki yang melanggar di laluan tidak sah Selat Hormuz mengalami letupan dan kebakaran hebat.

Menurut laporan agensi berita ABNA, bahagian perhubungan awam Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam mengumumkan: Sejak jam-jam awal pagi ini hingga sekarang, tiga kapal tangki yang melanggar di laluan tidak sah Selat Hormuz mengalami letupan dan kebakaran hebat, dan asap dari kebakaran kapal-kapal tangki ini menyelubungi langit Selat Hormuz.

Kapal-kapal tangki ini terbakar kerana mematikan sistem navigasi dan pengenalan mereka serta kejahatan tentera penyeludup dan penceroboh Amerika.

Tentera Laut Pengawal Revolusi mengumumkan: Peraturan Iran di Selat Hormuz telah diumumkan berkali-kali kepada semua kapal, dan ketidakpatuhan kapal-kapal terhadap peraturan ini serta kerjasama dengan tentera penyeludup Amerika untuk melalui laluan tidak sah Selat Hormuz tidak akan mempunyai takdir selain ini.

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