Motekefkerazad: Demokrat dan Republikan tidak mempunyai perbezaan dalam permusuhan terhadap Iran

Menurut laporan agensi berita ABNA, Ruhollah Motekefkerazad pada hari Ahad dalam temu bual, merujuk kepada sejarah rundingan Iran dan Amerika di bawah bayang-bayang ancaman ketenteraan, menyatakan: Washington pada masa lalu cuba memajukan rundingan dengan ancaman ketenteraan, tetapi kini dengan memaksakan perang, secara praktikal telah menjadikan jalan rundingan tidak berkesan. Dalam keadaan semasa juga, tabu perang dengan Amerika telah pecah, dan tidak ada lagi ketakutan terhadap konfrontasi ini.

Wakil rakyat Tabriz, Azarshahr dan Osku di Majlis Syura Islam, merujuk kepada kekalahan Republikan dalam pilihan raya pertengahan penggal Kongres Amerika, menyatakan: Presiden Amerika yang bercakap tentang kehancuran tamadun Iran, bahkan tidak dapat mengekalkan kedudukan partinya di Kongres dan Senat. Penentangan rakyat Iran menyebabkan Trump juga mengalami kekalahan di bidang politik dalam negeri.

Beliau, dengan menyatakan bahawa pendekatan kedua-dua parti utama Amerika terhadap Iran bersifat bermusuhan, menambah: Demokrat dan Republikan kedua-duanya mencari kejatuhan sistem Republik Islam dan penghapusan tamadun Iran, dan perbezaan mereka hanya terbatas kepada kaedah dan alat yang digunakan dalam jalan ini.

Ahli jawatankuasa tenaga Majlis Syura Islam, merujuk kepada sejarah konfrontasi Amerika dengan Iran sejak rampasan kuasa 28 Mordad 1332 hingga sekarang, berkata: Permusuhan Washington terhadap rakyat Iran bermula dengan sokongan negara ini terhadap pemerintahan Pahlavi dan selepas kemenangan Revolusi Islam berterusan dengan pelbagai tindakan termasuk pemaksaan perang lapan tahun, perang dua belas hari dan perang Ramadhan serta pengenaan sekatan ekonomi, termasuk sekatan CATSA dan sekatan ekonomi yang luas.

Motekefkerazad menegaskan: Jika pada zaman presiden Trump perang dipaksakan kepada Iran, pada zaman Demokrat juga sekatan paling keras terhadap rakyat Iran telah dikenakan; oleh itu tidak boleh dibayangkan bahawa pendekatan Demokrat terhadap Iran lebih lembut atau lebih murah daripada Republikan.

Beliau, merujuk kepada pengalaman rundingan Iran dengan kerajaan Demokrat Amerika, menyatakan: Kekalahan yang kita tanggung daripada politik Amerika yang kelihatan lembut dan diplomatik, tidak kurang daripada pukulan yang disebabkan oleh pendekatan ketenteraan dan terbuka negara ini. Persediaan serangan ketenteraan Amerika pada zaman Trump juga telah disediakan dalam perjalanan rundingan dan perjanjian Iran dengan presiden-presiden Demokrat negara ini.

Ahli presidium Majlis Syura Islam pada akhirnya, mengkritik pandangan mereka yang menganggap rundingan dan kompromi dengan Demokrat Amerika mungkin dilakukan, berkata: Tanggapan sedemikian adalah salah, dan kenyataan dalam hal ini tidak boleh menggoncang kehendak rakyat Iran.