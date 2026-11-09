Sardar Shekarchi: Kuasa mana pun yang berbaris menentang Iran pasti akan kalah

Menurut laporan agensi berita ABNA, Sardar Abolfazl Shekarchi dalam temu bual tentang perkembangan politik dan pilihan raya di Amerika berkata: Perkembangan politik dan pilihan raya di Amerika Syarikat serta kekalahan berturut-turut pentadbiran Trump dan rakan separtinya dalam pelbagai bidang, lebih merupakan cerminan realiti yang lebih besar dan tidak dapat dinafikan — iaitu kekalahan di hadapan kehendak Iran yang berkuasa — daripada akibat turun naik permukaan politik dalaman negara ini.

Beliau menambah: Kekalahan doktrin pencerobohan, keganasan dan tekanan maksimum serta strategi ketenteraan Washington yang tidak berkesan di hadapan autoriti pencegahan, kehendak yang rapuh dan keluli daripada kepimpinan, bangsa dan angkatan bersenjata Republik Islam Iran hari ini tidak tersembunyi daripada mana-mana penganalisis yang adil.

Jurucakap kanan angkatan bersenjata meneruskan: Dasar bermusuhan pemimpin Amerika terhadap Iran, kegagalan berturut-turut di dunia dan khususnya di rantau Asia Barat, keruntuhan keagungan palsu armada dan peralatan ketenteraan Amerika yang menceroboh dan jalan buntu ancaman negara itu telah menggegarkan asas kekuatan kosong Rumah Putih.

Beliau mengingatkan: Trump dan rakan-rakannya yang tidak bijak, radikal dan pengganas telah memasuki medan untuk memusnahkan Iran yang bangga dan bertamadun, tetapi dalam pusingan songsang, mereka sendiri menjadi mangsa keletihan strategik, krisis dalaman yang mendalam dan kekalahan yang dipaksakan oleh angkatan bersenjata Iran yang mulia dan Paksi Penentangan.

Sardar Shekarchi berkata: Kekalahan strategik ini adalah dokumen hidup bagi kebenaran bahawa persamaan kuasa dunia tidak pernah berpihak kepada penguasa.