Menurut laporan agensi berita ABNA, Kazem Gharibabadi, Timbalan Menteri Luar Negeri bagi Hal Ehwal Undang-undang dan Antarabangsa, dengan menghadiri program "Wawancara Khas Berita", menjawab soalan-soalan tentang perkembangan terkini dalam bidang dasar luar negara.

Gharibabadi pada permulaan sidang media ini, sambil menunjuk bahawa Amerika adalah negara yang mungkir janji, berkata: Amerika sekurang-kurangnya tiga kali dalam tempoh satu setengah tahun lalu telah menunjukkan kemungkiran janjinya. Kes-kes ini menunjukkan bahawa di meja diplomasi, Amerika tidak boleh dipercayai. Pertama, kita menyaksikan perang 12 hari; sedangkan sebelum itu rundingan sedang berjalan. Kemudian perang 40 hari berlaku, yang juga berlaku dalam keadaan rundingan sedang berterusan. Kes ketiga ialah rundingan Islamabad dan persefahaman yang terhasil daripadanya, yang walaupun kita menganggapnya telah dimeterai, paling lama hanya bertahan dua minggu.