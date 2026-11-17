Menurut laporan perhubungan awam Kementerian Luar Negeri, kementerian itu mengeluarkan kenyataan sebagai reaksi terhadap pengeluaran keputusan zalim terhadap sekumpulan ulama dan rakyat Bahrain. Dalam kenyataan ini, pengeluaran keputusan penjara seumur hidup dan jangka panjang serta rampasan harta ulama agama dalam tempoh singkat selepas kenyataan hina Menteri Luar Negeri Amerika terhadap ulama Syiah dianggap sebagai tanda penguasa Bahrain mengikut hasutan agama pemerintahan Amerika.

Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan: tanpa keraguan, penganjuran perbicaraan sandiwara dan penggunaan selubung kehakiman untuk menghukum secara kolektif ulama dan rakyat biasa Bahrain, sama sekali tidak dapat menyembunyikan sifat tidak berperikemanusiaan tindakan ini dan pertentangannya dengan prinsip dan norma asas hak asasi manusia.

Dalam bahagian lain kenyataan ini, pengemukaan tuduhan yang sepenuhnya palsu dan tidak berasas termasuk hubungan dengan Iran, sebagai asas pendakwaan jenayah rakyat Bahrain dan penghukuman kolektif mereka dengan hukuman penjara jangka panjang, disebut sebagai tanda jelas penyalahgunaan institusi kehakiman oleh penguasa Bahrain untuk menindas sebarang tuntutan keadilan. Kementerian Luar Negeri menegaskan bahawa tindakan ini akan menyebabkan hilangnya kredibiliti sistem kehakiman Bahrain, batalnya keputusan yang dikeluarkan dan memburukkan lagi ancaman ketidakabsahan dan tidak dapat diterimanya kelas pemerintah negara ini.

Kementerian Luar Negeri pada akhirnya, sambil dengan tegas menolak dakwaan tidak berasas yang dikemukakan terhadap Iran, menyeru penguasa Bahrain untuk menghentikan penindasan terhadap rakyat dan ulama agama serta menghormati hak asasi manusia dan hak sivil mereka selaras dengan norma hak asasi manusia dan ajaran Islam, dan menegaskan bahawa dasar penindasan dan ugutan sama sekali tidak dapat menghalang rakyat Bahrain daripada mengejar tuntutan sah dan hak mereka.