Menurut laporan agensi berita Abna, «Gholamhossein Darzi» Duta Besar dan Wakil Iran di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu memberi amaran: amat membimbangkan bahawa sesetengah negara yang mengemukakan dakwaan tidak berasas terhadap program nuklear aman negara kita dan menuntut kerjasama dengan Agensi Tenaga Atom Antarabangsa, bahkan enggan mengutuk tindakan agresif yang tidak pernah berlaku sebelum ini terhadap Iran.

Duta Besar dan Kuasa Usaha Republik Islam Iran pada malam Isnin waktu tempatan dalam sesi ketujuh Persidangan Penubuhan Zon Bebas Senjata Nuklear dan Senjata Pemusnah Besar Lain di Timur Tengah di New York menambah: piawaian dua kali yang begitu jelas serius melemahkan kredibiliti persidangan ini dan prinsip-prinsip yang wajib dipatuhinya.