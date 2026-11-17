Menurut laporan agensi berita Abna, hubungan awam Tentera Laut Tentera Republik Islam Iran dalam satu pengumuman menyatakan: satu lagi kapal tangki pelanggar terbakar di Selat Hormuz.

Dalam pengumuman ini dinyatakan:

Beberapa minit lalu sebuah kapal tangki pelanggar yang belayar di zon larangan di timur Selat Hormuz dengan mematikan sistem navigasi, terbakar akibat melanggar periuk api laut dan mengalami kerosakan teruk.

Kapal tangki ini adalah kapal tangki keempat yang rosak dalam tempoh 24 jam lepas di timur Selat Hormuz.

Keselamatan Selat Hormuz tidak dapat dijamin dengan retorik dan penipuan; sebaliknya pelayaran yang selamat memerlukan pematuhan peraturan pelayaran dan penyelarasan dengan angkatan bersenjata Iran Islam.