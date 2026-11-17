Menurut laporan agensi berita Abna, hubungan awam Kor Pengawal Revolusi Islam dalam satu pengumuman melaporkan kelangsungan kekalahan peralatan canggih CENTCOM terhadap peperangan elektronik IRGC.

Teks pengumuman ini adalah seperti berikut:

Beberapa minit lalu, dalam kelangsungan operasi berjaya pejuang Kor Pengawal Revolusi Islam terhadap peralatan tentera Amerika, satu lagi dron MQM-170 negara itu, dalam operasi peperangan elektronik yang tepat dan berjaya oleh pakar Angkatan Udara dan Angkasa IRGC, telah dikawal di langit selatan Qeshm dan mendarat di tanah dalam keadaan sepenuhnya utuh.

Dengan penangkapan burung ini, bilangan dron MQM-170 yang dirampas mencapai 9 unit. Kelangsungan pemusnahan dan perampasan peralatan canggih Amerika menunjukkan bahawa statistik kerugian CENTCOM telah meningkat sehingga nampaknya pengiraannya juga telah terlepas daripada kawalan komander staf ini.

Pegawai muda dan elit Angkatan Udara dan Angkasa IRGC, dengan bergantung pada pengetahuan tempatan dan inisiatif dalam bidang peperangan elektronik, sekali lagi menunjukkan bahawa keunggulan teknologi yang didakwa Amerika bukanlah jaminan kekebalan peralatan tentera negara itu.

Langit Iran tidak akan menjadi gelanggang percubaan dan kesilapan penceroboh, dan Amerika harus tahu bahawa sebarang gerakan bermusuhan akan berhadapan dengan jawapan tegas pejuang pertahanan negara.