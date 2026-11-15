Menurut laporan agensi berita ABNA, Ismail Baqaei, jurucakap Kementerian Luar Negeri, berkata: "Mereka akhirnya perlu makan!" Setiausaha Negara Amerika Syarikat secara terbuka dan kurang ajar mengancam untuk membiarkan rakyat Iran kelaparan melalui sekatan.

Beliau menambah: Tindakan ini adalah jenayah terbaharu dalam perjalanan perang yang dicetuskan oleh Washington; perang yang meningkatkan lagi keterukan jenayah yang telah dilakukan Amerika Syarikat sebelum ini semasa pencerobohan dan keganasan ekonominya terhadap Iran.

Jurucakap Kementerian Luar Negeri menegaskan: Selepas beberapa dekad kegagalan dalam dasar paksaan, ancaman, sekatan, keganasan dan pencerobohan, Amerika Syarikat terus mengulangi kesilapan lampau yang sama dan hanya mentakrifkannya semula dengan nama-nama baru.

Baqaei seterusnya menyatakan: Tweet ini adalah contoh sempurna bagi apa yang digambarkan oleh ahli sejarah Barbara Tuchman sebagai "Perarakan Kebodohan" (March of Folly); iaitu sebuah kerajaan yang, walaupun menghadapi akibat buruk daripada tindakannya, enggan mengakui kekalahan dan belajar daripada kesilapannya dan dengan setiap kekalahan berturut-turut, semakin tenggelam dalam kesilapannya.