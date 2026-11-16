Menurut laporan agensi berita ABNA, Mike Pence, Naib Presiden Donald Trump pada penggal pertama kepresidenannya, dalam temu bual dengan program "Meet the Press" milik rangkaian televisyen NBC mengumumkan: Saya fikir sebahagian daripada sebab yang melemahkan semangat pengundi (dalam pilihan raya pertengahan penggal Kongres Amerika) ialah kerana atas sebab-sebab yang tidak diketahui (selepas serangan haram terhadap Iran), kita berhenti selepas 5 minggu.

Naib Presiden penggal pertama kepresidenan Trump mendakwa: JD Vance ialah seorang yang baik, tetapi Naib Presiden tersilap dalam perkara ini.

Mike Pence mengenai rasuah dalam pentadbiran Trump juga menegaskan: Ahli keluarga para pegawai kabinet, dan bahkan keluarga presiden sendiri terlibat dalam rasuah; perkara-perkara ini benar-benar membimbangkan rakyat Amerika. Peningkatan satu bilion dolar kekayaan bersih melalui mata wang kripto amat mengejutkan rakyat Amerika.

Beliau kemudian menambah: Terutama fakta bahawa sebahagian besar sumbernya telah diperoleh di dunia Arab sebelum majlis pelantikan. Saya harus katakan, dalam perjalanan saya ke seluruh negara, saya mendapati bahawa semua perkara ini telah membimbangkan ramai penyokong paling tegar kita di seluruh Amerika; mereka yang masih mengingati janji pilihan raya untuk "mengeringkan paya" [rasuah]. Pentadbiran (Trump) sendiri dan saya fikir secara peribadi Naib Presiden (JD Vance) telah membawa parti ke arah yang jauh daripada tanggungjawab kewangan.