Menurut laporan agensi berita ABNA, Gholamhossein Hosseininia pada hari Rabu dalam mesyuarat Lembaga Pentadbir Pertubuhan Buruh Antarabangsa di Geneva, dengan merujuk kepada jenayah sekolah "Shajarat Tayyiba" Minab dan terbunuhnya hampir 400 kanak-kanak semasa pencerobohan tentera terbaru terhadap Iran, meminta perhatian khusus organisasi ini terhadap keadaan kanak-kanak yang terjejas oleh konflik bersenjata.

Berucap semasa perbincangan susulan persidangan dunia keenam mengenai penghapusan buruh kanak-kanak, beliau menyatakan: masyarakat antarabangsa telah berkumpul untuk memerangi buruh kanak-kanak agar setiap kanak-kanak dapat, bukannya bekerja, hadir di dalam kelas.

Wakil Iran menambah: "Hari ini saya meminta anda untuk merenung tentang kanak-kanak yang berada tepat di tempat yang sepatutnya, di belakang meja sekolah dan sedang menikmati hak untuk mendapat pendidikan."

Hosseininia, dengan menyebut bahawa beberapa mangsa jenayah Minab hanya berusia tujuh tahun, berkata: "Ini adalah usia di mana seorang kanak-kanak masih melukis rumah-rumah dengan matahari bersinar di atasnya dan kepercayaan sederhananya adalah bahawa orang dewasa di dunia akan melindunginya."

Beliau juga menyebut terbunuhnya kanak-kanak dalam serangan terhadap dewan sukan di bandar Lamerd dan menambah bahawa menurut statistik rasmi, hampir 400 kanak-kanak kehilangan nyawa semasa pencerobohan haram terbaru terhadap Iran.

Wakil Republik Islam Iran seterusnya, dengan merujuk kepada keadaan bencana kanak-kanak di Genting Gaza, menyatakan bahawa menurut statistik pihak berkuasa kesihatan wilayah ini dan laporan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, dalam tempoh tiga tahun lepas lebih daripada 20 ribu kanak-kanak telah terbunuh di Gaza.

Beliau menegaskan bahawa angka-angka ini bukan sekadar statistik, tetapi mencerminkan kehidupan yang dipendekkan, masa depan yang hilang dan keluarga-keluarga yang berkabung atas orang tersayang mereka.