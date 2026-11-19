Menurut laporan agensi berita ABNA, Seyed Abbas Araghchi, menteri luar negeri negara kami, dalam temu bual televisyen menjelaskan lawatannya ke Oman, menambah: saya mempunyai lawatan yang sangat baik ke Muscat. Dalam lawatan ini, saya mengadakan pertemuan yang bermanfaat dengan rakan sejawat saya dari Oman dan juga pertemuan penting dengan Sultan Oman.

Beliau menambah: selain perbincangan biasa tentang hubungan dua hala, kami membincangkan dan mengkaji perkembangan serantau, termasuk pencerobohan Amerika dan usaha untuk mencegah tercetusnya semula peperangan.

Araghchi menegaskan: pandangan kami tentang isu-isu ini mempunyai kedekatan dengan pandangan rakan-rakan Oman kami.

Menteri Luar Negeri berkata: kami juga bertukar pandangan tentang peranan diplomatik Oman. Oman adalah negara pertama yang menyertai usaha diplomatik ini dan kami berterima kasih kepada negara ini untuk itu.

Araghchi meneruskan: Oman sentiasa memainkan peranan positif dalam diplomasi serantau dan penyelesaian konflik dan terus memainkan peranan ini. Kami percaya usaha ini harus diteruskan.

Beliau berkata: kami juga mempunyai dialog yang membina tentang penubuhan rangka kerja keselamatan serantau baharu yang bebas, dan di seluruh rantau ini, pandangan bahawa keselamatan harus dijamin dari dalam rantau itu sendiri dan tanpa campur tangan asing semakin diperkukuh.

Araghchi meneruskan: kami juga mengadakan pertemuan tiga pihak dengan menteri luar negeri Uzbekistan. Memandangkan Uzbekistan berada di Asia Tengah dan Oman di Teluk Parsi dan Iran adalah penghubung antara kedua-dua rantau ini, kami berbincang tentang transit dan konektiviti.