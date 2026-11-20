Menurut laporan wartawan Abna, Sardar Belali, penasihat komander pasukan pertahanan udara dan angkasa IRGC, pada majlis "Bersama Daryaguli untuk Iran" dan memperingati syahid Daryaguli Surani yang diadakan di Bagh-e Ketab, sambil menghormati kenangan para syuhada Islam dan revolusi, menyatakan: jika bukan kerana para syuhada, hari ini kita tidak akan berada di kedudukan ini. Syahid Daryaguli pada masa itu melakukan tindakan besar yang memainkan peranan penting dalam mempertahankan negara.

Sardar Belali merujuk pengalaman perang yang dipaksakan kedua dan ketiga berkata: dalam perang ini kami berhadapan dengan kuasa-kuasa yang pada dasarnya tidak menyangka tidak dapat mengalahkan kami. Alhamdulillah kami berada di bawah kepimpinan bijaksana pemimpin syahid. Beliau memerhati dengan teliti perkembangan, strategi dan kaedah ketenteraan Amerika pada tahun-tahun selepas perang, dan kami juga merancang dan melaksanakan rancangan dan latihan kami dengan tujuan menghadapi musuh.

Beliau menambah: kami mampu menunjukkan ketahanan dan keupayaan kami serta memelihara persenjataan kami; sehingga hari ini untuk melaksanakan operasi tidak lagi diperlukan kehadiran langsung komander berpangkat tinggi di medan.