Menurut laporan agensi berita Abna, Mejar Jeneral Mohsen Rezaei, Setiausaha Majlis Keselamatan Nasional Tertinggi negara, dalam mesej dalam akaunnya di salah satu rangkaian sosial yang ditujukan kepada negara-negara Eropah menulis: baru semalam, Eropah berbangga dengan perbuatan kotor rejim Zionis, tetapi hari ini meratap tentang berbilion dolar yang telah dibelanjakan oleh perang dengan Iran.

Beliau menambah: apabila anda bersorak untuk jenayah perang, anda tidak terfikir bahawa akibatnya akan menimpa anda juga? Perang dan keganasan mempunyai harga; sekarang giliran anda untuk membayar.