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Perang dan keganasan mempunyai harga; sekarang giliran anda untuk membayar

31 Oktober 2026 - 12:58
News ID: 1884761
Source: ABNA
Perang dan keganasan mempunyai harga; sekarang giliran anda untuk membayar

Setiausaha Majlis Keselamatan Nasional Tertinggi negara dalam mesej yang ditujukan kepada negara-negara Eropah berkata: perang dan keganasan mempunyai harga; sekarang giliran anda untuk membayar.

Menurut laporan agensi berita Abna, Mejar Jeneral Mohsen Rezaei, Setiausaha Majlis Keselamatan Nasional Tertinggi negara, dalam mesej dalam akaunnya di salah satu rangkaian sosial yang ditujukan kepada negara-negara Eropah menulis: baru semalam, Eropah berbangga dengan perbuatan kotor rejim Zionis, tetapi hari ini meratap tentang berbilion dolar yang telah dibelanjakan oleh perang dengan Iran.

Beliau menambah: apabila anda bersorak untuk jenayah perang, anda tidak terfikir bahawa akibatnya akan menimpa anda juga? Perang dan keganasan mempunyai harga; sekarang giliran anda untuk membayar.

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