Pazouki: projek kepungan Iran telah gagal

Menurut laporan agensi berita Abna, Abbas Pazouki, timbalan hal ehwal komunikasi dan informasi pejabat Timbalan Presiden Pertama, dalam akaunnya di salah satu media sosial menulis: «Hari ini mesyuarat Staf Nasional Transit diadakan di bawah pengerusan Dr Aref.

Walaupun pertimbangan perang ekonomi mengehadkan kemungkinan penerbitan butiran angka, laporan lapangan menunjukkan satu realiti: projek kepungan transit Iran telah pasti gagal.

Dengan pengaktifan pelbagai kapasiti transit dan kastam Iran, jumlah pertukaran perdagangan negara meningkat secara nyata dan kadang-kadang sehingga beberapa ratus peratus, dan arteri bekalan barangan asas serta eksport mengalir secara mampan.

Adalah wajar bahawa perang ekonomi dan sekatan mengenakan tekanan dan kosnya terhadap perdagangan luar negara, tetapi berita baiknya ialah matlamat musuh untuk memutuskan hubungan perdagangan negara telah gagal dan kekalahan musuh dalam bidang ini adalah pasti. Berdasarkan data semasa, proses peneutralan sekatan dan kepungan aktif, dan kerajaan keempat belas dengan tumpuan pada pembangunan infrastruktur transit dan kastam berusaha mengubah ancaman ini menjadi peluang ekonomi mampan untuk rakyat Iran.»