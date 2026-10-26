Baghai: Kami berada dalam keadaan perang dan tidak teragak-agak dalam mempertahankan diri

Menurut laporan wartawan Abna, Ismail Baghai, jurucakap Kementerian Luar Negeri, dalam sidang media mingguannya dengan merujuk kepada perkembangan diplomatik terkini, menyatakan: Mengenai rantau ini dan pada masa yang sama Republik Islam Iran, kami memantau keadaan dengan kekuatan dan kebijaksanaan dan telah menyediakan diri untuk sebarang kejadian.

Mengenai pilihan raya Knesset di Israel dan suasana yang dicipta oleh pegawai Israel tentang kemungkinan tindakan pencegahan Iran untuk mengganggu proses pilihan raya ini, beliau menyatakan: Saya tidak fikir akan ada pilihan raya di sana. Di sana terdapat persaingan antara pelbagai kumpulan untuk melakukan lebih banyak kejahatan, dan ia adalah pertandingan antara pelbagai individu dan slogan terpenting mereka ialah saya boleh melakukan lebih banyak jenayah dan pembunuhan daripada kamu. Bagi kami tidak penting siapa yang mengambil kemudi rejim yang sejarahnya menunjukkan tidak membawa apa-apa kepada rantau kami selain keganasan dan pembunuhan. Rejim ini sangat mahir dalam operasi bendera palsu.

Kami tidak teragak-agak dalam melaksanakan hak semula jadi untuk mempertahankan diri

Baghai meneruskan: Angkatan tentera Iran yang berkuasa tidak mempunyai keraguan sedikit pun dalam mempertahankan Iran. Kami berada dalam keadaan perang dan pasti tidak akan teragak-agak dalam melaksanakan hak semula jadi untuk mempertahankan diri.