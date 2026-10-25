Erdogan menyeru reformasi struktur Majlis Keselamatan PBB

Menurut laporan agensi berita ABNA memetik agensi berita Anadolu, Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki, hari ini Sabtu dalam mesej sempena 24 Oktober, Hari Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan ulang tahun ke-81 penubuhan organisasi ini dan dengan menekankan keperluan reformasi struktur PBB, menyeru penubuhan Majlis Keselamatan yang lebih adil, lebih inklusif dan lebih bertanggungjawab terhadap jangkaan masyarakat antarabangsa.

Dalam mesej ini ditegaskan bahawa peperangan, krisis kemanusiaan, perubahan iklim, kebuluran, kemiskinan, perkauman, xenofobia dan islamofobia menunjukkan bahawa misi utama PBB bukan sahaja tidak kehilangan kepentingannya, malah menjadi lebih penting.

Dengan merujuk kepada perkembangan di Gaza, beliau menulis: Genosid di Gaza yang telah meragut nyawa lebih 74 ribu orang, bersama-sama dengan krisis dan konflik di bahagian lain dunia, mendedahkan keperluan segera untuk reformasi struktur Majlis Keselamatan.

Presiden Turki menegaskan bahawa negara-negara dunia harus memperkukuh sokongan mereka terhadap Piagam PBB dan menyokong reformasi yang diperlukan untuk meningkatkan kecekapan institusi utama organisasi ini.