Pendirian negara-negara Eropah mengenai pencerobohan terhadap Iran bercanggah dan tidak bertanggungjawab

Menurut laporan agensi berita ABNA, Ismail Baghaei, jurucakap Kementerian Luar Negeri, dalam mesej di akaunnya di salah satu rangkaian sosial dan sebagai tindak balas terhadap kebimbangan yang dinyatakan oleh Jerman dan beberapa negara Eropah lain mengenai peningkatan ketegangan di rantau Asia Barat, sambil mengingatkan ayat terkenal Canselor Jerman pada Jun 2025 yang mengesahkan jenayah Israel terhadap Iran, menulis: "Pada Jun 2025, Friedrich Merz, Canselor Jerman, mengenai pencerobohan tentera Israel terhadap Iran berkata: 'Inilah kerja kotor yang dilakukan Israel untuk kita semua.' Kini pada Oktober 2026, Menteri Luar Jerman (dan beberapa negara Eropah lain) memberi amaran tentang serangan baru terhadap Iran dan menekankan keperluan untuk membendung ketegangan."

Beliau menambah: Betapa baiknya ahli falsafah terkenal Jerman Friedrich Schiller berkata dalam drama The Maid of Orleans (babak ketiga, adegan keenam): "Wahai akal yang mulia, wahai jiwa yang jernih, wahai puteri ilahi, wahai pengasas dunia yang bijaksana dan pemandu bintang-bintang; maka apakah engkau, jika engkau diikat pada ekor kuda liar kegilaan dan tanpa dapat dielakkan, tidak berdaya dan sambil menjerit, engkau diseret bersamanya, yang mabuk, ke dalam jurang kejatuhan?"