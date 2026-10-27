Mejar Jeneral Abdollahi: Tiada kapal yang melanggar peraturan akan selamat

Menurut laporan agensi berita Abna, Mejar Jeneral Abdollahi, Ketua Staf Angkatan Tentera negara kita, sambil mengucapkan terima kasih kepada pejuang yang berkorban dari tentera darat, Pengawal Revolusi dan Basij, mengumumkan: Bertentangan dengan dakwaan propaganda dan media pemimpin Amerika bahawa Selat Hormuz terbuka dan bebas, laluan air strategik ini ditutup sepenuhnya dan diuruskan di bawah kawalan dan pengawasan tentera laut Pengawal Revolusi yang kuat.

Mejar Jeneral Abdollahi semasa melawat pantai Laut Oman juga mengumumkan: Pasukan laut dan darat tentera darat, selain mempunyai kesiapsiagaan dan semangat yang tinggi, mempunyai penguasaan dan pengawasan penuh ke atas perairan terbuka Laut Oman dan pantainya, dan dengan memantau semua pergerakan musuh di kawasan itu, tidak membenarkan kapal yang melanggar peraturan melintas.

Ketua Staf Angkatan Tentera dalam lawatan ini yang dihadiri oleh komander tentera laut Pengawal Revolusi dan tentera darat, mengumumkan: Seluruh wilayah Teluk Parsi dan pulau-pulainya, Laut Oman dan pantainya, serta timur dan barat Selat Hormuz dengan keupayaan yang sangat tinggi berada di bawah kawalan Angkatan Tentera Republik Islam Iran yang kuat, dan selain Selat Hormuz ditutup, tiada kapal dibenarkan melintas di laluan air strategik ini di luar pengaturan Iran.

Beliau memberi amaran: Setiap kapal yang melanggar peraturan yang atas apa-apa sebab ingin melintas di luar laluan yang ditetapkan dan pengaturan Iran, keselamatannya akan terancam dan akan mengalami kerosakan serius.

Mejar Jeneral Abdollahi seterusnya mengumumkan: Angkatan Tentera di wilayah Teluk Parsi, pulau-pulau, Selat Hormuz dan pantai Laut Oman hadir di wilayah itu jauh lebih bersedia daripada sebelumnya dan dengan peralatan baharu dan lebih canggih daripada sebelumnya, dengan kuat dan berwibawa, dan akan menghadapi sebarang kejahatan dan pencerobohan musuh dengan lebih keras daripada sebelumnya.