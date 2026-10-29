Eisenkot: Netanyahu cuba melengahkan pengumuman keputusan pilihan raya

Menurut laporan agensi berita ABNA memetik Al Jazeera, Gadi Eisenkot, pesaing utama Netanyahu dalam pilihan raya Knesset rejim Zionis, berkata bahawa Netanyahu dan rakannya sedang menjalankan operasi pengaruh haram terhadap pendapat umum Israel untuk melengahkan penerbitan keputusan pilihan raya

Berdasarkan laporan ini, Eisenkot memberi amaran bahawa «cubaan menyalahgunakan maklumat yang belum disiasat, dengan tujuan mempersoalkan keputusan pilihan raya Knesset, tidak boleh diterima»

Berita ini muncul ketika Isaac Herzog, ketua rejim Zionis, juga berkata bahawa beliau mengikuti dengan teliti siasatan terhadap syak wasangka yang diterbitkan pagi ini mengenai keputusan pilihan raya

Herzog mengumumkan bahawa «bukti dan khabar angin harus disiasat sepenuhnya dan pelaku harus dipertanggungjawabkan dan dihukum mengikut peruntukan undang-undang»