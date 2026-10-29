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Eisenkot: Netanyahu cuba melengahkan pengumuman keputusan pilihan raya

29 Oktober 2026 - 18:55
News ID: 1884195
Source: ABNA
Eisenkot: Netanyahu cuba melengahkan pengumuman keputusan pilihan raya

Pesaing utama perdana menteri rejim Zionis dalam pilihan raya Knesset memberi amaran bahawa «cubaan Netanyahu untuk menyalahgunakan maklumat yang belum disahkan dengan tujuan mempersoalkan keputusan pilihan raya tidak boleh diterima»

Menurut laporan agensi berita ABNA memetik Al Jazeera, Gadi Eisenkot, pesaing utama Netanyahu dalam pilihan raya Knesset rejim Zionis, berkata bahawa Netanyahu dan rakannya sedang menjalankan operasi pengaruh haram terhadap pendapat umum Israel untuk melengahkan penerbitan keputusan pilihan raya

Berdasarkan laporan ini, Eisenkot memberi amaran bahawa «cubaan menyalahgunakan maklumat yang belum disiasat, dengan tujuan mempersoalkan keputusan pilihan raya Knesset, tidak boleh diterima»

Berita ini muncul ketika Isaac Herzog, ketua rejim Zionis, juga berkata bahawa beliau mengikuti dengan teliti siasatan terhadap syak wasangka yang diterbitkan pagi ini mengenai keputusan pilihan raya

Herzog mengumumkan bahawa «bukti dan khabar angin harus disiasat sepenuhnya dan pelaku harus dipertanggungjawabkan dan dihukum mengikut peruntukan undang-undang»

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