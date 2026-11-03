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Araghchi: Jiran adalah keutamaan kami

3 November 2026 - 12:44
News ID: 1886106
Source: ABNA
Araghchi: Jiran adalah keutamaan kami

Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran dalam mesej selepas lawatan ke Ashgabat menegaskan bahawa jiran kami adalah keutamaan.

Seperti dilaporkan agensi berita Abna, Seyed Abbas Araghchi dengan menerbitkan mesej di halaman peribadinya menulis: Adalah menggembirakan bahawa di Ashgabat saya bertemu dengan Presiden Serdar Berdimuhamedow dan mengadakan perbincangan yang membina dengan rakan dan rakan sejawat saya Rashid Meredow, Menteri Luar Negeri.

Beliau menambah: Sejarah bersama dan ikatan budaya kita yang mendalam menyediakan asas yang kukuh untuk meluaskan kerjasama.

Araghchi menegaskan: Jiran kami adalah keutamaan kami.

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