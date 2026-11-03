Araghchi: Jiran adalah keutamaan kami

Seperti dilaporkan agensi berita Abna, Seyed Abbas Araghchi dengan menerbitkan mesej di halaman peribadinya menulis: Adalah menggembirakan bahawa di Ashgabat saya bertemu dengan Presiden Serdar Berdimuhamedow dan mengadakan perbincangan yang membina dengan rakan dan rakan sejawat saya Rashid Meredow, Menteri Luar Negeri.

Beliau menambah: Sejarah bersama dan ikatan budaya kita yang mendalam menyediakan asas yang kukuh untuk meluaskan kerjasama.

Araghchi menegaskan: Jiran kami adalah keutamaan kami.