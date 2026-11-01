Mejar Jeneral Abdullahi bank baru sasaran dan aset musuh dalam agenda

Menurut agensi berita Abna Mejar Jeneral Ali Abdullahi Ketua Staf Angkatan Bersenjata menyatakan bahawa perintah bijaksana arif dan tegas Panglima Tertinggi Yang Mulia Ayatollah Seyed Mojtaba Hosseini Khamenei semoga bayangannya kekal seperti arahan berharga Yang Mulia semasa perang ketiga yang dipaksakan menjadi panduan kepada para komander dan semua anggota angkatan bersenjata

Mejar Jeneral Abdullahi berkata angkatan bersenjata yang bersedia mengorbankan nyawa memberi jaminan kepada komander tercinta mereka dan bangsa yang diutus Iran Islam bahawa mereka akan bertahan sehingga titisan darah terakhir terhadap sebarang pencerobohan dan pada setiap tahap dan jenis

Ketua Staf Angkatan Bersenjata berkata kami mengisytiharkan bahawa angkatan bersenjata Iran yang berkuasa menurut perintah Panglima Tertinggi dan Imam komuniti Muslim bersedia mempertahankan negara dan bangsa mulia Iran dan menghadapi musuh Amerika dan Zionis dengan kekuatan intensiti dan tanpa had geografi dengan memanfaatkan peralatan dan teknologi baharu dan canggih dan pasti akan memperkukuh kesediaan ini dari hari ke hari

Beliau menambah musuh Amerika dan Zionis harus tahu bahawa dengan pencerobohan baharu terhadap negara dan bangsa yang diutus Iran Islam mereka akan berhadapan dengan pendekatan baharu dan respons yang tidak dapat dibayangkan dan pasti lebih keras dan lebih berkesan daripada perang ketiga yang dipaksakan dan kitalah yang akan menentukan dan mencatat akhir perang dengan akhir kalian