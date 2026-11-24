Menurut laporan agensi berita Abna, Mejar Jeneral «Ahmad Wahidi», Panglima Tertinggi Kor Pengawal Revolusi, di samping majlis penutup acara kelapan penghasilan kandungan digital Basij menyatakan: sebagaimana yang dinyatakan Pemimpin Tertinggi Revolusi, hari ini peperangan tidak lagi semata-mata bersifat serantau, dan di setiap tempat yang menuntut, kita boleh menyaksikan perluasan pertempuran

Mejar Jeneral Wahidi seterusnya menjelaskan: segala-galanya berada di bawah kawalan pejuang-pejuang tercinta kita, dan mereka berdiri dengan kuat di kedudukan mereka; pejuang-pejuang lebih kuat daripada sebelumnya berada di medan untuk mempertahankan Iran, Islam dan rakyat tercinta

Panglima Tertinggi Kor Pengawal Revolusi juga menyatakan: tujuan Amerika dengan kehadiran mereka di rantau ini adalah untuk menguasai negara-negara dan menelan rantau ini. Beliau menambah: Amerika sebelum ini juga menggunakan istilah seperti «lembu tenusu» dalam menggambarkan negara-negara rantau ini; ini bermakna mereka mencari penguasaan ke atas sumber-sumber rantau ini

Mejar Jeneral Wahidi seterusnya menjelaskan: kehadiran Amerika di rantau ini adalah kehadiran yang tamak, dan mereka tidak mengambil peduli sama sekali terhadap kepentingan dan kesejahteraan negara-negara rantau ini. Beliau menyatakan: kami berharap negara-negara rantau ini telah sampai kepada kesimpulan bahawa dengan bergantung kepada Amerika, keselamatan tidak ada satu negara pun akan terjamin

Panglima Tertinggi Kor Pengawal Revolusi menjelaskan: dalam perjalanan perang serantau, musuh telah datang ke medan dengan seluruh kapasitinya dan telah berulang kali mengumumkan bahawa mereka mencari pengaktifan kumpulan-kumpulan bersenjata. Beliau menambah: oleh itu pasukan Basij di seluruh negara mempunyai kesiapsiagaan penuh untuk menghadapi ancaman-ancaman ini, dan boleh dikatakan bahawa Basij-lah yang mengisi seluruh kapasiti kita di pelbagai barisan keselamatan dan pertahanan