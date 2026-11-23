Menurut laporan agensi berita Abna, Sardar Mejar Jeneral Pasdar Mostafa Izadi, Timbalan Panglima Tertinggi Kor Pengawal Revolusi Islam, dalam perhimpunan para komander dan anggota Basij IRGC Tehran Raya, sambil menekankan keperluan untuk memelihara kesiapsiagaan menyeluruh terhadap ancaman ketenteraan dan peperangan kognitif, menyenaraikan pencegahan kekacauan dalaman, pengukuhan Jihad Penjelasan, peningkatan keselamatan berasaskan rakyat dan perlindungan modal sosial sebagai antara misi terpenting yang dihadapi Basij dan IRGC.

Menjelaskan kedudukan keteguhan dan kebangkitan untuk Allah dalam sistem pemikiran Revolusi Islam, beliau menekankan keperluan untuk meneruskan jalan para syuhada, memelihara kesiapsiagaan pertahanan dan memperkukuh kehadiran berkesan rakyat dalam pelbagai arena.

Mejar Jeneral Izadi, dengan meninjau pelbagai fasa sejarah Revolusi Islam, termasuk konfrontasi dengan kumpulan kontra-revolusi, perang lapan tahun yang dipaksakan, perjuangan menentang ISIS dan perkembangan ketenteraan terkini, menyerlahkan peranan rakyat dan pasukan Basij dalam mengatasi krisis dan menghadapi ancaman.

Beliau juga, merujuk kepada perkembangan serantau dan peranan Barisan Penentangan di Lubnan, Yaman, Iraq dan Palestin, menekankan kepentingan memelihara kesiapsiagaan pertahanan dan memperkukuh keupayaan angkatan bersenjata.

Beliau menambah: Musuh selepas kegagalan dalam beberapa arena, berusaha melemahkan modal sosial, mencipta keputusasaan, meningkatkan tekanan ekonomi, mempengaruhi minda dan pemikiran rakyat dan mencipta keadaan tidak stabil di dalam negara.