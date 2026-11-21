Menurut laporan agensi berita ABNA, Brigedier Jeneral Mohammad Akraminia, jurucakap tentera Republik Islam Iran, dengan kehadiran di selatan negara itu, bertemu dan berbincang dengan komander, pegawai dan kakitangan unit tentera di Bandar Abbas, Kuhestak, garis pantai, Sirik dan Jask.

Jurucakap tentera di samping pertemuan ini, dengan menekankan pengetahuan penuh pejuang angkatan bersenjata tentang perkembangan maritim, berkata: dari timur hingga barat Selat Hormuz berada di bawah pemerhatian dan kawalan angkatan bersenjata Republik Islam Iran, dan penguasaan serta kesiapsiagaan operasi angkatan bersenjata dalam mengawal perairan wilayah dan pemerhatian berterusan pergerakan maritim adalah jelas sepenuhnya.

Brigedier Jeneral Akraminia dengan merujuk kedudukan sejarah penentangan rakyat Iran terhadap kuasa asing, berkata kepada pejuang: hari ini kamu berdiri di hadapan kuasa yang menganggap dirinya sebagai kuasa besar tentera dunia. Keteguhan dan penentangan pejuang Iran terhadap musuh sedemikian adalah kebanggaan besar dan kekal dalam bidang kebangsaan dan keagamaan, dan usaha kamu yang dikasihi di kedudukan operasi telah menghalang tercapainya matlamat musuh.

Jurucakap tentera seterusnya menilai usaha pejuang yang hadir di kedudukan pantai sebagai faktor penting kegagalan musuh mencapai matlamatnya dan menegaskan: musuh sehingga kini belum mampu mencapai matlamat seperti pendudukan wilayah, pemecahan negara dan penguasaan ke atas Iran, dan keteguhan ini adalah hasil usaha, komitmen dan kesiapsiagaan pejuang angkatan bersenjata.