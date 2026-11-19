Menurut laporan agensi berita ABNA, Brigedier Jeneral Mohammad Akraminia, jurucakap Tentera Republik Islam Iran, menyatakan: kini musuh tidak berani menghampiri sempadan negara dan berada pada jarak lebih 400 kilometer dari sempadan.

Amir Akraminia berkata: perang ketiga yang dipaksakan menyebabkan kami membuat semakan dalam pengurusan Selat Hormuz, dan selagi musuh tidak menerima syarat kami, Selat Hormuz tidak akan dibuka.

Beliau menyifatkan sebagai palsu dakwaan penghantaran 20 juta tong minyak sehari melalui Selat Hormuz dan menambah: dari timur hingga barat Selat Hormuz berada di bawah pengawasan dan kawalan angkatan tentera Republik Islam Iran.

Jurucakap Tentera menyatakan: pasukan tempur kami mempunyai kesiapsiagaan untuk memberi respons kepada musuh penceroboh lebih awal daripada dua perang sebelumnya.

Beliau menambah: saya katakan kepada negara-negara jiran bahawa kami adalah saudara kamu dan orang Amerika tidak membawa keselamatan kepada kamu, dan untuk mewujudkan keselamatan endogen di rantau ini usirlah tentera pengganas Amerika dari negara kamu.

Amir Akraminia berkata: memusnahkan keupayaan tentera, peluru berpandu, nuklear, menukar rejim revolusi Islam, memecahbelahkan negara dan barisan penentangan adalah matlamat musuh tetapi ia tidak mencapai mana-mana matlamatnya.

Jurucakap Tentera menambah: serangan terhadap keagungan, tamadun dan kemerdekaan Iran Islam adalah salah satu matlamat terpenting musuh Amerika dan Zionis dalam pencerobohan terhadap negara tercinta kami.