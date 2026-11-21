Menurut laporan wartawan ABNA, Kazem Gharibabadi dalam pertemuan dengan veteran kimia di Muzium Keamanan, menyatakan: peluang terbuka untuk menghadiri muzium ini sebelum persidangan tahunan senjata kimia diadakan.

Beliau meneruskan: senjata kimia adalah salah satu senjata yang paling tidak berperikemanusiaan. Menurut dokumen yang diterbitkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, lebih daripada 2600 tan senjata kimia digunakan terhadap rakyat Iran.

Dengan menyatakan siapa yang memberikan senjata ini kepada rejim Saddam, beliau berkata: negara-negara Barat yang mendakwa hak asasi manusia, negara-negara inilah yang telah melakukan kezaliman terbesar terhadap umat manusia.

Timbalan Menteri Hal Ehwal Undang-undang dan Antarabangsa Kementerian Luar Negeri berkata: lebih daripada 16 negara membantu rejim Saddam untuk dilengkapi dengan senjata kimia. Kita semua dalam kalangan saudara mara kita sekurang-kurangnya mempunyai seorang yang menderita kerana senjata kimia.

Beliau meneruskan: Republik Islam Iran pada masa perang itu mempunyai keupayaan pengeluaran dan penggunaan senjata ini tetapi tidak melakukannya kerana menganggapnya sebagai perbuatan haram.

Timbalan Menteri Luar Negeri meneruskan: negara-negara yang sama yang mempersenjatai Saddam menuduh Iran cuba menggunakan bom kotor. Amerika sendiri mempunyai simpanan bom kotor terbesar dan melangkaui tempoh konvensyen dan menyimpannya.