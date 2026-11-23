Menurut laporan wartawan Abna, Elyas Hasarti pada Piala Media Harapan ketiga yang sedang berlangsung di Menara Milad Tehran, merujuk kepada faktor-faktor kejayaan dan ketahanan bangsa Iran, menyatakan: Salah satu sebab terpenting kejayaan ini ialah pertumbuhan dan kematangan politik dan sosial rakyat dalam cahaya Revolusi Islam, memanfaatkan kepimpinan Imam Khomeini, bimbingan pemimpin syahid dan kelangsungan jalan di bawah kepimpinan pemimpin semasa.

Pengerusi Majlis Penerangan Kerajaan dengan menyatakan bahawa kehadiran rakyat di medan memainkan peranan penting dalam mengisi kekosongan akibat kesyahidan pemimpin, menegaskan: Rakyat dengan kehadiran meluas mereka menunjukkan bahawa jika musuh berfikir dengan menghapuskan seorang pemimpin dapat menyebabkan perpecahan dan kehancuran negara, maka dia telah tersilap dalam pengiraannya. Bangsa Iran mengisi kekosongan ini dengan baik dan dengan kekuatan, dan sehingga kini kehadiran rakyat di medan tetap menjadi sumber maruah, keselamatan dan wibawa negara.

Merujuk kepada prestasi angkatan bersenjata dalam perkembangan terkini, beliau berkata: Angkatan bersenjata negara bertindak dengan wibawa dan menunjukkan gambaran keupayaan dan kekuatan pertahanan Iran di peringkat dunia; sehingga banyak pemerhati asing juga dengan melihat keupayaan ini memberikan lebih perhatian kepada potensi angkatan bersenjata Iran.