Menurut laporan agensi berita Abna, Financial Times memetik Mark Kelly, senator Demokrat AS, melaporkan: Saya ingin melihat senarai objektif berkaitan perang terhadap Iran dan mengetahui siapa yang membuat keputusan dalam hal ini.

Beliau menambah: Saya ingin tahu siapa yang memutuskan untuk membelanjakan puluhan bilion dolar daripada rizab kami sedangkan tiada pun objektif strategik yang jelas.

Mark Kelly menyatakan: Mesti ada beberapa bentuk akauntabiliti mengenai perang terhadap Iran yang diuruskan secara malapetaka.

Beliau menyatakan: Adakah objektif perang terhadap Iran adalah untuk mengebom sebanyak mungkin sasaran dan membunuh sebanyak mungkin rakyat Iran?