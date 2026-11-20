Menurut laporan agensi berita Abna, Seyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, dalam mesej di rangkaian sosial X, bertindak balas terhadap kenyataan Yechiel Leiter, duta besar rejim Zionis di Washington.

Araghchi dalam mesej ini menulis: «Kami tidak tahu bahawa duta besar Israel di Washington adalah panglima tertinggi angkatan tentera Amerika Syarikat.»

Reaksi ini muncul selepas penerbitan kenyataan duta besar rejim Zionis dalam perbualan dengan saluran Amerika Newsmax; di mana Leiter mendakwa: «Apabila Iran dikalahkan, anda akan mengembalikan tentera Amerika kepada keluarga mereka.»

Kenyataan ini, yang disampaikan dalam program bertajuk «Laporan Nasional» di saluran Newsmax pada 19 November 2026, sekali lagi menarik perhatian kepada isu peranan rejim Zionis dalam mengarahkan dasar ketenteraan Amerika terhadap Iran.