Menurut laporan agensi berita Abna, Timbalan Presiden Pertama dalam mesejnya sempena Minggu Basij, sambil menegaskan bahawa peperangan hari ini bukan sekadar pertempuran senjata tetapi pertarungan kehendak, pengiraan strategik dan ketahanan nasional, menyatakan: Jawapan kepada strategi musuh untuk hakisan ekonomi dan gangguan ketenangan awam ialah pengukuhan serentak keselamatan berasaskan rakyat dan wibawa saintifik dan ekonomi negara.

Mohammad Reza Aref juga, sambil menekankan peranan Basij dalam bidang saintifik dan teknologi, menyeru supaya institusi ini dijadikan penggerak penghubung universiti dan industri untuk menyelesaikan kesesakan berkaitan sekatan.