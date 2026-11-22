Menurut laporan agensi berita Abna, Jeneral Hossein Mohebbi, jurucakap Kor Pengawal Revolusi Islam, dalam akaunnya di ruang maya dengan menerbitkan imej saat peluru berpandu mengenai sebuah dron dari sudut kamera dron, menulis: «Imej terakhir yang dilihat pengendali dron MQ-9 pada skrin sebelum pemusnahan pesawatnya...»