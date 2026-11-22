Menurut laporan agensi berita Abna, Jeneral Hossein Mohebbi, jurucakap Kor Pengawal Revolusi Islam, dalam akaunnya di ruang maya dengan menerbitkan imej saat peluru berpandu mengenai sebuah dron dari sudut kamera dron, menulis: «Imej terakhir yang dilihat pengendali dron MQ-9 pada skrin sebelum pemusnahan pesawatnya...»
22 November 2026 - 22:29
News ID: 1893639
Source: ABNA
Jurucakap Kor Pengawal Revolusi Islam dengan menerbitkan imej saat sebuah peluru berpandu mengenai dron, bertindak balas terhadap pemusnahan bersiri dron Amerika
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