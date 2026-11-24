Menurut laporan agensi berita Abna, Mejar Jeneral Amir Hatami, Panglima Tertinggi Tentera Darat Republik Islam Iran, dalam ucapannya di hadapan para komander, timbalan, pegawai dan pengurus pasukan tentera darat di Universiti Pemerintahan dan Staf Tentera Darat, yang juga dijalankan secara persidangan video di semua unit tentera darat, dengan merujuk kepada kedudukan kekuatan tentera negara, menegaskan: kami telah bercakap tentang sistem kekuatan Republik Islam Iran yang merangkumi komponen «tentera, politik, sosial dan geopolitik», dan telah berkata bahawa jika berlaku peperangan, kami boleh memanfaatkannya dengan baik, tetapi musuh tidak percaya

Mejar Jeneral Hatami dengan menekankan sifat pertahanan operasi menyatakan: kami berperang dengan Amerika yang mendakwa sebagai kuasa besar, yang di belakangnya terdapat rejim Zionis yang mengalahkan beberapa negara di sekelilingnya dalam tempoh enam hari, oleh itu dalam bidang tentera, tanggapan musuh adalah bahawa dengan mengambil kira perang dua belas hari, selepas tiga atau empat hari lagi kami tidak dapat menembak, tetapi kami menembak hingga hari terakhir, selepas perang kami sekali lagi terlibat selama sepuluh hingga dua belas hari, penembakan dilakukan, dan pada masa ini keadaan kami, alhamdulillah, sangat baik dan kami telah mencapai matlamat kami dalam pertahanan