Menurut laporan agensi berita Abna, akhbar Times of Israel memetik penerbitan Amerika New York melaporkan bahawa Jared Kushner, menantu Trump dan utusan khas Amerika, memberi amaran bahawa rejim Zionis jika meneruskan tindakannya terhadap Jalur Gaza akan menjadi negara terbuang di pentas antarabangsa

Beliau menambah bahawa rejim Zionis berdiri di hadapan dua jalan. Di satu pihak ia boleh keluar dari operasi 7 Oktober dan menjadi lebih selamat serta lebih harmoni dengan dunia, dan di pihak lain meneruskan haluan semasanya yang menyebabkan perubahan menjadi negara terbuang di pentas antarabangsa

Times of Israel melaporkan bahawa kata-kata Kushner ini mempunyai kepentingan khusus kerana kedudukannya dalam Parti Republikan