Menurut laporan agensi berita Abna, hubungan awam Tentera Republik Islam Iran mengumumkan: beberapa jam lalu, satu dron Lucas milik musuh penceroboh Amerika, di atas bahagian barat Selat Hormuz, telah dimusnahkan oleh sistem tempatan pasukan pertahanan udara tentera dengan tindakan yang tepat pada masanya.

Juga dalam operasi berasingan, satu dron MQ-9 milik musuh penceroboh Amerika, telah dipukul dan dimusnahkan oleh sistem tempatan pasukan pertahanan udara tentera di langit bahagian timur Selat Hormuz.

Kedua-dua operasi ini dijalankan di bawah rangkaian pertahanan udara bersepadu negara.