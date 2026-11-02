Jeneral Zionis: Serangan semula terhadap Iran dalam keadaan semasa tidak berguna

Menurut laporan agensi berita ABNA yang memetik Russia Today, «Eliezer Marom», mantan komander tentera laut rejim Zionis dan penyelidik di Pusat Pengajian Strategik Begin-Sadat, dalam temu bual dengan radio 103FM rejim tersebut berkata bahawa sebarang serangan baru terhadap Iran tidak akan membawa hasil yang nyata dalam fail nuklear negara ini.

Beliau menegaskan bahawa melainkan terdapat maklumat tepat mengenai pergerakan Iran yang hampir kepada memiliki senjata nuklear. Dalam keadaan semasa tidak sepatutnya dilakukan serangan lain terhadap Iran.

Marom berkata mengenai perkara ini: «Pada pendapat saya, kerugian serangan sedemikian akan lebih besar daripada manfaatnya, dan pada masa ini saya tidak mengesyorkan serangan.»

Pegawai tentera bekas rejim Zionis ini juga, merujuk kepada kepentingan fail nuklear bagi Tehran, mengisytiharkan bahawa Iran memiliki perkara ini sebagai kad utama di tangannya dan tidak akan mengabaikannya.

Beliau seterusnya memberi amaran bahawa walaupun serangan terhad Amerika mungkin disertai dengan reaksi Iran terhadap kemudahan bahan api dan tenaga; tindakan yang menurutnya boleh menyebabkan kenaikan harga tenaga global dan menyukarkan lagi penamatan konfrontasi.