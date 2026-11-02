Kesinambungan tekanan Netanyahu terhadap Trump untuk memulakan semula perang terhadap Iran

Menurut laporan kumpulan antarabangsa agensi berita ABNA, saluran 12 televisyen rejim Zionis, memetik sumber-sumber Amerika dan Israel, melaporkan tentang panggilan telefon antara Donald Trump dan Benjamin Netanyahu mengenai cara menghadapi Iran pada Sabtu lalu.

Berdasarkan laporan ini, Trump pada Sabtu dalam perbualan langsung dan tajam dengan Netanyahu membincangkan perkara rundingan dengan Iran.

Sumber-sumber ini juga mengumumkan bahawa perdana menteri rejim Zionis sedang berusaha menekan Trump untuk menyambung semula perang terhadap Iran selepas pilihan raya Amerika.