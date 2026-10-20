Menurut laporan agensi berita ABNA, Institusi Pengurusan Jalan Air Teluk Parsi dengan menerbitkan mesej menjelaskan situasi senarai ketidakpatuhan kapal dan menegaskan: sehingga kini 122 kapal telah ditambah ke senarai ketidakpatuhan Pengurusan Jalan Air Teluk Parsi.

Berdasarkan Institusi Pengurusan Jalan Air Teluk Parsi, lebih daripada 40 kapal melanggar telah ditangani. Selain itu, 19 kapal sedang berunding untuk mencegah dimasukkan ke dalam senarai atau untuk dikeluarkan daripadanya.

Institusi Pengurusan Jalan Air Teluk Parsi menambah: 2 kapal telah bersetuju untuk dikeluarkan daripada senarai dengan memenuhi tanggungjawab. Kira-kira 30 kapal selepas menerima amaran, jika tidak memberi respons akan ditambah ke senarai.

Dalam mesej ini ditegaskan: Pengurusan Jalan Air Teluk Parsi dalam hal pengendalian sukarela pelanggaran oleh kapal, akan memberikan kemudahan untuk pengeluaran daripada senarai.