Surat Iran kepada Majlis Keselamatan susulan ancaman biadab Trump dan rejim Israel

Menurut laporan agensi berita ABNA, "Gholamhossein Darzi" Duta Besar dan Kuasa Usaha Republik Islam Iran dalam surat kepada António Guterres, Setiausaha Agung PBB, dan Pengerusi Majlis Keselamatan menulis: ancaman-ancaman tanpa henti ini, dalam rangka perang pencerobohan Amerika Syarikat dan rejim Israel terhadap Iran yang bermula pada 13 Jun 2025 dan 28 Februari 2026, serta serangan sengaja terhadap orang awam dan infrastruktur penting Iran, membawa bahaya serius pelanggaran lanjut undang-undang antarabangsa dengan akibat kemanusiaan yang malapetaka dan bagi keamanan antarabangsa, bagi rantau dan keselamatan.

Diplomat tertinggi Republik Islam Iran di PBB memberi amaran bahawa tanggungjawab serangan-serangan ini terletak pada Amerika Syarikat dan rejim Israel serta sesiapa sahaja yang menyokong secara langsung atau tidak langsung tindakan pencerobohan dan keganasan negara mereka.