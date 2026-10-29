Khayalan berulang Trump tentang perang dengan Iran

Menurut laporan agensi berita ABNA memetik rangkaian Al Jazeera, Donald Trump, presiden AS, mendakwa: Iran telah mengalami kekalahan yang sangat teruk dan Amerika tidak lama lagi akan menamatkan perang dengan negara ini

Beliau juga mendakwa bahawa Iran kerana pemutusan aliran elektrik menghadapi masalah dalam pengeluaran dron

Trump dalam meneruskan dakwaannya menambah: Iran masih mempunyai peluru berpandu, tetapi bilangannya jauh lebih sedikit daripada sebelumnya

Presiden AS mengenai operasi tentera negaranya di Venezuela juga mendakwa: mereka tidak suka bercakap tentang Venezuela. Kami baru-baru ini menerima satu juta tong minyak tanpa sebarang kos. Pertempuran kecil dengan Venezuela berlaku dan kami menamatkannya dalam masa sehari dan tanpa sebarang kerugian. Tiada siapa terbunuh, tiada siapa. Kami menutup fail Venezuela dan mereka tidak bercakap tentangnya

Beliau meneruskan dakwaannya dan menambah: sekarang kami berhadapan dengan negara yang lebih besar (Iran) dan keadaan berjalan sama baiknya. Orang Iran tidak mempunyai tentera laut mahupun tentera udara