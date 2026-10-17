Pezeshkian: Mereka menyangka boleh memaksa kita menyerah, tetapi kita tidak akan tunduk kepada kekerasan

Menurut laporan agensi berita Abna, Massoud Pezeshkian hari ini tengah hari Jumaat, 24 Mehr, di sela-sela Sidang Kemuncak ketua-ketua negara dan kerajaan persidangan ketujuh belas pihak Konvensyen Kepelbagaian Biologi, dalam pertemuan dengan Tuan Irakli Kobakhidze, Perdana Menteri Georgia, sambil menyebut peningkatan hubungan ekonomi, budaya dan pelancongan antara Iran dan Georgia, berkata: „Kita harus memperluas hubungan kita secara praktikal; untuk itu kita perlu merangka pelan operasi dengan jadual yang jelas.“

Presiden, sambil menyebut sekatan-sekatan yang dikenakan Amerika Syarikat terhadap negara kita, berkata: „Sekatan-sekatan ini berada di luar kerangka kemanusiaan, dan serangan mereka dalam beberapa bulan kebelakangan ini tidak dapat dijustifikasi dan tidak berperikemanusiaan.“

Pezeshkian, sambil menyebut pendirian jelas pemimpin syahid revolusi mengenai pembuatan senjata nuklear, menegaskan: „Iran tidak mengejar senjata nuklear, dan kita menganggap propaganda destruktif terhadap negara kita sebagai pembohongan.“

Presiden menegaskan: „Kita sentiasa bersedia untuk berdialog; mereka menyangka boleh memaksa kita menyerah, tetapi kita tidak akan tunduk kepada kekerasan.“

Irakli Kobakhidze, Perdana Menteri Georgia, juga sambil menegaskan pendirian jelas negaranya terhadap negara-negara jiran, berkata: „Pendirian kita terhadap negara-negara jiran adalah telus, dan kita menolak sebarang campur tangan asing dalam urusan negara-negara.“

Perdana Menteri Georgia, sambil menyebut persamaan budaya dan geografi antara kedua negara, menegaskan: „Prinsip kita ialah persahabatan dan kerjasama antara kedua negara, dan kita berharap dapat mencapai pandangan bersama dalam bidang ekonomi dan pelancongan melalui kerjasama menteri luar negeri dan badan diplomatik kedua pihak.“