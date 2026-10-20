Zionis tidak mempercayai dasar perang kabinet Netanyahu

Menurut laporan agensi berita ABNA memetik Maariv, hasil tinjauan terbaharu yang dijalankan di wilayah pendudukan yang diterbitkan semalam menunjukkan bahawa majoriti Zionis tidak mempercayai kabinet Netanyahu sehingga hampir separuh peserta tinjauan ini berkata bahawa jika kabinet Netanyahu memutuskan untuk mencetuskan perang sebelum pilihan raya parlimen, ia akan bertindak selaras dengan motif politik.

Berdasarkan laporan ini, hanya 33 peratus daripada mereka berkata bahawa mereka mempercayai kabinet Netanyahu dan 20 peratus juga menegaskan bahawa perkara ini bergantung kepada keadaan.

Hasil tinjauan ini juga menunjukkan bahawa parti Yesh Atid yang diketuai oleh Gadi Eisenkot, pesaing Netanyahu, akan memperoleh 20 kerusi. Manakala parti Likud yang diketuai oleh Netanyahu berada di kedudukan kedua dan akan memperoleh 18 kerusi.