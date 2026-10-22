Hazem Qassem: Ulama Islam jangan berdiam diri terhadap jenayah penjajah

Menurut laporan agensi berita Abna yang memetik agensi berita Shahab, Hazem Qassem, jurucakap gerakan penentangan Islam Hamas, menyatakan kehairanan terhadap sikap berdiam diri institusi dan tokoh agama di dunia Islam terhadap peningkatan jenayah rejim Zionis, terutamanya di Semenanjung Gaza.

Hazem Qassem berkata: perang pembunuhan beramai-ramai dan kelaparan terhadap rakyat Gaza masih berterusan, dan pelajar di jalanan serta wanita di khemah mereka menjadi sasaran dan dibunuh.

Beliau menyeru semua ulama dan institusi agama di Palestin dan seluruh dunia Islam untuk memainkan peranan sebenar dan tanggungjawab mereka dalam menyokong rakyat Gaza terhadap pembunuhan beramai-ramai dan kelaparan.

Jurucakap Hamas menegaskan: peranan ulama hendaklah, berdasarkan ajaran agama Islam, merupakan peranan yang mendahului, di lapangan dan berkesan dalam menyokong dan membantu rakyat Gaza.