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Araghchi: Mengutamakan Perang Berbanding Diplomasi Akan Membawa kepada Satu Lagi Kekalahan untuk AS

22 Oktober 2026 - 10:26
News ID: 1881201
Source: ABNA
Araghchi: Mengutamakan Perang Berbanding Diplomasi Akan Membawa kepada Satu Lagi Kekalahan untuk AS

Menteri Luar Negeri negara kita berkata: jika AS mengutamakan perang berbanding diplomasi, keputusan ini pasti akan membawa kepada satu lagi kekalahan strategik untuk AS, dalam skala yang jauh lebih besar daripada sebelumnya.

Menurut laporan agensi berita Abna, Seyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri negara kita, dalam satu hantaran di salah satu rangkaian sosial menulis: Iran bersedia memberi peluang sekali lagi kepada diplomasi, dengan syarat kami melihat bukti kukuh tentang keinginan ikhlas Amerika Syarikat untuk membina kepercayaan dan mencapai penyelesaian yang adil.

Beliau menambah: jika AS mengutamakan perang berbanding diplomasi, keputusan ini pasti akan membawa kepada satu lagi kekalahan strategik untuk AS, dalam skala yang jauh lebih besar daripada sebelumnya.

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