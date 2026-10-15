Kesinambungan ilusi berulang Trump tentang Iran

Menurut laporan agensi berita ABNA daripada saluran Al-Jazeera, Donald Trump, Presiden Amerika Syarikat, yang berucap pada perhimpunan kempen di negeri Arizona, untuk menarik perhatian hadirin mengulangi kata-katanya yang basi dan membosankan dan untuk memberi semangat kepada rakyat negaranya mendakwa: Iran tidak lagi mempunyai tentera darat dan tentera laut, dan semua kekuatannya telah dimusnahkan.

Trump untuk melepaskan diri daripada pukulannya ke meja rundingan dan tuntutan berlebihannya, mengulangi kata-katanya dan mendakwa: «Kami tidak tahu sekarang dengan siapa [di Iran] kami berhadapan.»

Beliau juga dalam kenyataan hina mendakwa: pemimpin Iran telah dibunuh dan tidak lagi jelas siapa pihak yang berunding.

Presiden Amerika Syarikat untuk kesekian kalinya sepanjang bulan-bulan ini mendakwa: sekarang tiada siapa yang mahu menjadi presiden Iran.

Trump tanpa menyebut kenyataan pegawai Iran tentang sifat damai program nuklear Iran, mendakwa keperluan mencegah Iran mendapatkan senjata nuklear dan mendakwa bahawa tindakan harus diambil untuk menjamin Teheran tidak mendapat senjata sedemikian.

Untuk melegitimasikan serangan terhadap Iran, beliau mendakwa: sebelum serangan Amerika terhadap kedudukan Iran, negara ini hanya dua minggu daripada mendapatkan senjata nuklear.

Presiden Amerika Syarikat tentang Selat Hormuz juga mendakwa bahawa Amerika Syarikat telah mengambil kawalan penuh ke atas laluan air ini dan kini mengeksport lebih banyak minyak berbanding sebelum ini.

Trump untuk melepaskan diri daripada dasar salahnya yang kosnya ditanggung oleh rakyat negaranya untuk bahan api, mendakwa: harga petrol akan menurun sebaik sahaja perang dengan Iran berakhir dan bahkan akan mencapai tahap lebih rendah daripada sebelum bermulanya operasi ketenteraan.

Dalam bahagian lain dakwaannya beliau mempromosikan dirinya sendiri dan sambil mengkritik presiden-presiden sebelumnya Amerika Syarikat mendakwa bahawa mereka sepatutnya lebih awal meletakkan langkah-langkah yang kini beliau lakukan terhadap Iran dalam agenda, tetapi masih menunggu.

Presiden Amerika Syarikat juga untuk membenarkan dasar ekonominya yang gagal terhadap Iran yang menyebabkan krisis bahan api di negaranya, mendakwa: kos yang ditanggung rakyat Amerika dalam hal ini sangat kecil dan beliau menjangkakan harga tenaga naik jauh lebih banyak daripada ini.

Trump dalam bahagian lain kenyataannya, dengan marah atas ketidaksertaan NATO dalam perang melawan Iran, pada masa yang sama mendakwa bahawa Washington tidak memerlukan bantuan mana-mana pihak untuk menghadapi Iran.

Beliau juga menggambarkan pilihan raya pertengahan penggal Amerika Syarikat sebagai sangat penting dan berkata: pilihan raya ini mungkin pilihan raya terpenting yang pernah kita saksikan.