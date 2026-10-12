Sardar Azmai: Kami akan bertindak tegas terhadap kapal-kapal yang melanggar

Menurut agensi berita Abna, Sardar Ali Azmai, Komander Angkatan Laut Kor Pengawal Revolusi, menerbitkan satu catatan di salah satu rangkaian sosial, mengumumkan amaran kepada semua kapal di Selat Hormuz dan menulis: semua kapal di kawasan Selat Hormuz yang mematikan sistem navigasi dan pengenalan mereka akan dikenal pasti sebagai musuh dan akan ditangani dengan tegas dan bersungguh-sungguh.
12 Oktober 2026 - 12:33
News ID: 1877088
Source: ABNA
Komander Angkatan Laut Kor Pengawal Revolusi, dengan mengumumkan amaran kepada semua kapal di Selat Hormuz, berkata: kapal-kapal yang mematikan sistem navigasi mereka akan ditangani dengan tegas dan bersungguh-sungguh.
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